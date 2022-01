Brennender Müllcontainer: 13-jähriges Mädchen soll mehrere Brände gelegt haben

Ludwigshafen. Gleich für mehrere Brände soll ein 13-jähriges Mädchen in Ludwigshafen verantwortlich sein. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Donnerstagabend gegen 19.55 Uhr in der Kärntner Straße ein Müllcontainer gebrannt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Aufgrund von Zeugenhinweisen besteht der Verdacht, dass eine 13-Jährige das Feuer gelegt hat. Das Kind steht zudem im Verdacht für sechs weitere Brände seit dem 25. Dezember 2021 verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen, insbesondere dazu ob das Kind noch für andere Brände verantwortlich ist, dauern derzeit an.

