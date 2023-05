Brennender Gartenzaun löst Feuerwehreinsatz in Ludwigshafen aus

Ludwigshafen. Ein brennender Gartenzaun hat am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Ludwigshafen ausgelöst – eine Rauchsäule war über dem Stadtteil Rheingönheim sichtbar. Durch mehrere Notrufe wurde nach Angaben der Feuerwehr gegen 14 Uhr der Brand an einem Wohngebäude in der Marie-Juchacz-Allee gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden einen brennenden Gartenzaun an einer Doppelhaushälfte vor. Die Glasscheibe der Terassentür war gerissen. Nachbarn hatten bereits mit Löschmaßnahmen begonnen. In dem betroffenen Wohnhaus befanden sich keine Personen. Die Feuerwehr löschte den Brand und kontrollierte das Wohngebäude. Eine Ausbreitung des Brandes oder von Rauch auf das Wohngebäude konnte durch das beherzte Eingreifen der Nachbarn und die Löschmaßnahmen der Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ereignisreiches verlängertes Wochenende

Insgesamt war das verlängerte Wochenende zum 1. Mai für die Feuerwehr in Ludwigshafen ereignisreich. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag wurden die Brandschützer zu 48 Einsätzen gerufen (unter anderem acht Auslösungen von automatischen Brandmeldeanlagen, vier Kleinbrände, sieben Türöffnungen, sieben Kleineinsätze, sieben Tierrettungen, ein Verkehrsunfall und eine Unterstützung des Rettungsdienstes zur medizinischen Erstversorgung). Personenschäden oder größere Sachschäden gab es hierbei nicht.