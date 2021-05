Brennende Waschmaschine - Keller stark verraucht

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Feuerwehr ist in den vergangenen Tagen zu zwei Bränden ausgerückt. Am Donnerstag ging nach Angaben der Brandschützer um 11.15 Uhr ein Alarm wegen eines Feuers in einem Keller in der Lore-Dauer-Straße in Oggersheim ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der betroffene Bereich eines Einfamilienhauses bereits stark verraucht. „Erste Erkundungen ergaben, dass sich im ersten Obergeschoss eine Person im sicheren Bereich befand. Eine weitere Person aus dem Erdgeschoss wurde mit leichter Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht“, so die Feuerwehr. Im Keller brannte eine Waschmaschine, die gelöscht wurde. Treppenhaus und Erdgeschosswohnung wurden gelüftet.

Bereits am vergangenen Samstag war es in der Luitpoldstraße in Friesenheim zu einem Balkonbrand gekommen. An Möbeln und Fensterrahmen entstand ein Schaden von 10 000 Euro, teilte die Polizei mit. Eine Begehung ergab keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung. Ursache war wohl fahrlässiger Umgang mit einer „offenen Zündquelle“.