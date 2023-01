Brandursache nach Tod von 70-Jährigem in Ludwigshafen ermittelt

Ludwigshafen. Nachdem ein 70 Jahre alter Mann am Montagabend bei einem Brand im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ums Leben gekommen ist, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach Polizeiangaben wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch der Brandort durch einen Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich nicht.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt am Raumthermostatregler ursächlich für den Brand gewesen sein. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst mitteilten, wurden die Einsatzkräfte am Montagabend gegen 18.20 Uhr zu dem Einfamilienhaus in der Friedenstraße gerufen. Der Bewohner wurde leblos im Haus gefunden und verstarb noch am Einsatzort.