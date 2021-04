Brandserie aufgeklärt?

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Polizei hat offenbar die seit längerem andauernde Serie von Bränden im Stadtteil Oggersheim aufgeklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde nach „umfangreichen und intensiven“ Ermittlungen ein 38-jähriger Tatverdächtiger identifiziert. Der Mann stammt aus Oggersheim. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am vergangenen Samstag konnten die Ermittler umfangreiche Beweismittel, mögliche Brandbeschleuniger sowie Betäubungsmittel in nicht geringer Menge beschlagnahmen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Motiv dauern an. Der Verdächtige sei auf freiem Fuß, ein Haftgrund bestehe nicht, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Nach Erkenntnissen der Polizei wurden in Oggersheim im Jahr 2020 acht und im Jahr 2021 bislang sogar 20 Müllbehälter in Brand gesetzt (wir berichteten mehrfach). Beim Brand eines Müllcontainers Anfang März wurde zudem die Außenfassade eines Hauses beschädigt. Insgesamt entstand bei den Vorfällen ein Schaden von rund 60 000 Euro.