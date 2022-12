Brand in Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen-Süd. Am Freitagabend hat es in einem Familienhaus in Ludwigshafen-Süd gebrannt. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte, entstand ein Schwelbrand rund um die Heizungsanlage in dem Keller des Gebäudes. Die Feuerwehr wurde um 23.30 Uhr in die Hornstraße gerufen. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der Rauch maschinell entfernt, worauf die Bewohner ihre Wohnungen wieder nutzen konnten. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 32 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, die Polizei, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und der leitende Notarzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1