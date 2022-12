Brand in Ludwigshafener Kaufhaus

Ludwigshafen. Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Brand in Ludwigshafen im Stadtteil Mitte gekommen. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte, wurde diese um 18.11 Uhr zu dem Vollbrand des Altpapierlagers eines Kaufhauses gerufen. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hat das Feuer auf das Gebäude übergegriffen, wobei jedoch schon alle Kunden des Kaufhauses evakuiert waren. Eine Ausbreitung wurde verhindert. Das betroffene Wohn- und Geschäftsgebäude sowie die anliegenden Gebäude in der Ludwigstraße und in der Wredestraße wurden kontrolliert. Durch den Brand und die Rauchentwicklung mussten umfangreiche Nachlöscharbeiten und Entrauchungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es gab keine verletzten Personen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandsache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, der -Leitende Notarzt-, der -Organisatorische Leiter- Rettungsdienst, die Polizei, der Kommunale Vollzugsdienst sowie die RNV.

