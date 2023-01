Brand in Ludwigshafen - Wohnung nicht mehr bewohnbar

Ludwigshafen. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim ist nach einem Brand am späten Montagabend nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Feuerwehr brannten aus noch ungeklärter Ursache Möbel in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die restlichen Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40 000 Euro.

Das Gebäude wurde von der Feuerwehr entraucht. Die Bewohner der restlichen Wohneinheiten können ihre Wohnungen weiterhin nutzen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.