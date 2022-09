Verletzte Person nach Brand in Ludwigshafener Kirche

Ludwigshafen. Ein Gebetsraum einer Kirche in der Kappellengasse in Ludwigshafen-Oggersheim hat am MIttwoch gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Zeugen eine starke Rauchentwicklung, worauf ein 57-Jähriger das Feuer mit einem Feuerlöscher ablöschte. Wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand zu Ende. Der Schaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise auf eine Brandstiftung würden keine vorliegen.

