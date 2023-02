Brand in Ludwigshafen - ein Mensch mit Drehleiter in Sicherheit gebracht

Ludwigshafen. Die Feuerwehr in Ludwigshafen ist am Sonntagmorgen zu einem Kellerbrand in die Bruno-Körner-Straße gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine Verrauchung des Treppenraumes und des Kellers vorgefunden. Der Brand im Kellerbereich konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Nach der Belüftung des Treppenraumes konnten die Bewohner das Gebäude ungefährdet verlassen.

Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Da die Gas- und Stromversorgung durch den Brand beschädigt wurde ist das Gebäude aktuell nicht nutzbar. Die betroffenen Bewohner werden in einem Hotel betreut und versorgt. Von der GAG Ludwigshafen wird eine Ersatzunterbringung geplant. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.