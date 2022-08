Ludwigshafen. Aus noch bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Otto-Dill-Straße löschen, teilte die Polizei mit . Der 64 Jahre alte Bewohner kam verletzt in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

