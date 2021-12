Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen. Wegen einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Knollstraße ist in der Nacht zum Mittwoch die Feuerwehr ausgerückt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr soll es keine Verletzte geben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Bewohner der Hauses auf ihren Balkonen, da das Treppenhaus und der Flurbereich des Gebäudes stark verraucht waren und nicht genutzt werden konnten. Der Brand im Treppenhaus konnte schnell gelöscht werden und die Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Es entstand geringer Sachschaden. Die genaue Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

