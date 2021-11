Brand in Dachgeschosswohnung in Ludwigshafen-Friesenheim

Ludwigshafen-Friesenheim. Die Feuerwehr Ludwigshafen ist am Mittwochnachmittag, gegen 16.41 Uhr, zu einem Brand in der Luitpoldstraße nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es mit offenem Flammenschlag aus einer Dachgeschosswohnung. Die Flammen konnten schnell durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Die Hausbewohner retteten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst ins Freie. Durch die starke Intensität des Brandes wurde das Dach in Mitleidenschaft gezogen und musste umfangreich geöffnet werden. Mit maschinellen Entrauchungsgeräten wurden weitere Gebäudeteile des Brandobjektes entraucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt und konnten im privaten Umfeld untergebracht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, der Katastrophenschutz, die Polizei, die Kriminalpolizei sowie die Technischen Werke Ludwigshafen.