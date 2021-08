Ludwigshafen. Am späten Samstagabend hat es aus bislang unbekannter Ursache in einer Anlage im Werksteil Süd der BASF in Ludwigshafen gebrannt. Wie der Chemiekonzern mitteilte, entwickelte sich das Feuer gegen 23.48 Uhr. Um 5.47 Uhr konnten die Flammen dann durch die BASF-Werkfeuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes zur Erfassung von Luftemissionen unterwegs. Dabei wurden keine erhöhten Werte festgestellt.