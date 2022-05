Brand im Rathaus-Center Ludwigshafen - Ermittlungen deuten auf Brandstiftung

Ludwigshafen. Ein in Brand geratener Schienenbagger im Tunnel des Rathaus-Centers in Ludwigshafen hatte am Donnerstag, 19. Mai, einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Brandsachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Brandursache am Montag vor Ort untersucht. Laut seiner Einschätzung wurde das Feuer vermutlich durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung herbeigeführt. Ein technischer Defekt sei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unwahrscheinlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1