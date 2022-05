Brand im Ludwigshafener Rathaustunnel - Großeinsatz der Feuerwehr

Ludwigshafen. Im Rathauscenter in Ludwigshafen ist ein am frühen Donnerstagmorgen ein Brand im Tunnel ausgebrochen, was zu einer hohen Rauchentwicklung und zu einem Feuerwehreinsatz geführt hat. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilt, meldete die RNV Leitstelle gegen 3.35 Uhr einen Brandmelderalarm im Haltestellenbereich im Rathauscenter in der Tiefebene. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine massive Rauchentwicklung fest und entsandten daher eine Verstärkung. Auf der Ebene C im Rathauscenter war eine größere Baumaschine in Brand geraten. Der Rauch des Brandes breitete sich nach Angaben der Feuerwehr durch den Straßenbahntunnel bis zum Hauptbahnhof Ludwigshafen aus. Die insgesamt 50 Einsatzkräfte löschten das Feuer gegen 4.25 Uhr und führten bis 7 Uhr Entrauchungsmaßnahmen mit Spezialgeräten durch. Der Einsatz wird laut Feuerwehr erst im Laufe des Vormittages endgültig beendet sein. Außer der Feuerwehr Ludwigshafen waren der Rettungsdienst, die RNV und die Polizei im Einsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Oppau und Maudach übernahmen während des Einsatzes den Stadtschutz.

