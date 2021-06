Boule-Tournier am Sonntag

Ludwigshafen. Unter dem Motto „Vive l’été“ (Es lebe der Sommer) richten die Deutsch-Französische Gesellschaft Ludwigshafen und Mannheim und das Institut Français Mannheim am Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr, ein Boule-Tournier auf dem Platz vor der Konzertmuschel im Ebertpark aus. „Neben Hobby-Boulisten sind auch Anfänger und Neugierige jeden Alters herzlich eingeladen“, heißt es in einer Mitteilung. Jeder und jede Interessierte kann mitmachen und bei drei Runden mit wechselnden Mit- und Gegenspielern das Spiel kennenlernen. Die Startgebühr beträgt drei Euro pro Teilnehmer, Boules können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Eine Anmeldung ist bis 26. Juni erforderlich per Mail an boulenews@web.de. Die Bestplatzierten erhalten Wein-Präsente, alle Teilnehmer ein kleines Geschenk. jei

