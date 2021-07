Bombenfund auf dem Gelände der BASF

Ludwigshafen. Auf dem Gelände des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF ist am Donnerstag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Entdeckt wurde sie nach Angaben des Unternehmens bei Kampfmittelräumarbeiten im Werksteil Nord. Die Bombe wurde nun zunächst gesichert.

Gemeinsam mit dem Kampfmittelräumdienst des Landes Rheinland-Pfalz habe die BASF die notwendigen Maßnahmen für die Entschärfung der Bombe erarbeitet, informierte der Konzern weiter. Ende August soll britische Fliegerbombe entschärft werden. Dazu werde eine Schutzpyramide errichtet, die mit einer Kantenlänge von 25 Metern vor allem aus Sand bestehe. Das Innere der Pyramide sei durch ein Zugangsrohr erreichbar.

Laut der BASF bestehe keine Gefahr für Mitarbeitende und Bevölkerung. Die zuständigen Behörden seien informiert.

Erst am Dienstag hatte der Kampfmittelräumdient in Ludiwgshafen zu tun. Bei vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung war am Vormittag ebenfalls eine englische 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe in der Chemiestadt entdeckt worden. Für die Entschärfung wurde ein Gebiet in einem Radius von 500 Metern abgesperrt und evakuiert. Rund 250 Anwohnerinnen und Anwohner waren davon betroffen. Am Abend wurde die Bombe schließlich vom Kampfmittelräumdienst erfolgreich entschärft.

