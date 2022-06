Bombenentschärfung in Ludwigshafen mit Auswirkung auf Zugverkehr

Mannheim. Die Entschärfung der Fliegebombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Ludwigshafen-West hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Wie die Bahn mitteilte, wird am heutigen Mittwoch ab etwa 17 Uhr die Strecke zwischen Ludwigshafen Hbf und Ludwigshafen-Oggersheim gesperrt. Dadurch kommt es voraussichtlich zwischen 16 Uhr und 19 Uhr zu Beeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Ludwigshafen Hbf und Frankenthal Hbf. Betroffen sind die S6 (Ludwigshafen - Frankenthal - Worms - Mainz), der RE4 (Karlsruhe - Ludwigshafen - Mainz/Frankfurt) sowie der RE14 ( Mannheim - Ludwigshafen - Mainz - Frankfurt). Die Züge der Linien RE4 und RE14 werden nach Möglichkeit zwischen Ludwigshafen beziehungweise Mannheim und Mainz umgeleitet oder warten an geeigneten Bahnhöfen die Streckensperrung ab. Die S-Bahnen der Linie S6 aus Richtung Worms enden/beginnen vorzeitig in Ludwigshafen-Oggersheim, aus Richtung Bensheim/Mannheim enden/beginnen die Züge vorzeitig in Ludwigshafen Hbf. Die Bahn arbeitet derzeit an einem Ersatzverkehr.

