Bombe freigelegt

Ludwigshafen. Am Mittwoch ist in Ludwigshafen auf Höhe der Friedrich-Ebert-Halle bei Erdarbeiten eine Bombe gefunden worden. Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich um eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Gefahr gehe von dem Fundstück nicht aus, heißt es in der Pressemitteilung. Die Entschärfung soll am Freitagvormittag, 3. Dezember, erfolgen. Dafür muss ein rund 500 Meter breiter Radius rund um den Fundort gezogen werden. Laut Stadt müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb dieses Bereichs ihre Wohnungen am Freitagmorgen bis 9 Uhr verlassen haben. Der Kampfmittelräumdienst und die Feuerwehr begaben sich nach der Entdeckung am Mittwoch an den Fundort, dieser wird derzeit vom Kommunalen Vollzugsdienst abgesichert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Ludwigshafen werden regelmäßig Sprengkörper bei Arbeiten gefunden. Zuletzt waren es im Sommer zwei 250 Kilogramm schwere Exemplare in Oggersheim und auf dem BASF-Gelände. In Friesenheim gab es zuletzt 2018 eine größere Evakuierung wegen eines Fundes. tbö