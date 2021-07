Bombe am Pesch-Haus entschärft

Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist am Dienstagabend eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadtverwaltung nach der Aktion mit. Der englische Sprengkörper mit einem Gewicht von 250 Kilogramm war am Vormittag bei vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung in unmittelbarer Nähe des Pesch-Hauses gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst rückte an, die Bombe war nach 22 Minuten um etwa 19.40 Uhr entschärft.

Der Räumungsradius betrug 500 Meter um den Fundort. In diesem Bereich mussten sämtliche Gebäude evakuiert werden. Betroffen waren die Bayreutherstraße im Bereich zwischen Frankenthaler und Rotkreuz-Straße, die Kopernikusstraße bis zur Schwedlerstraße, die Saarburger Straße sowie Teile der Frankenthaler- und Industriestraße. Laut Stadt mussten etwa 250 Anwohner ihre Häuser verlassen. Daneben wurden auch das Heinrich-Pesch-Haus, mehrere Gewerbebetriebe und Kleingartenanlagen geräumt. Alle Betroffenen wurden durch die Feuerwehr informiert. Im Nahverkehr und bei der Deutschen Bahn kam es zu Fahrplanänderungen und Ausfällen.

Dank an Einsatzkräfte

Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), die den Einsatzstab in Vertretung der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) leitete, dankte allen beteiligten Einsatz- und Hilfskräften. „Ludwigshafen hat in seiner jungen Geschichte schon viele Bombenentschärfungen erlebt. Es ist gut zu wissen, dass die Sicherheit und das Wohl der Menschen in so erfahrenen und professionellen Händen liegen“, sagte sie. jei