Böll-Gymnasium ist Energiesparmeister

Ludwigshafen. Das Ludwigshafener Heinrich-Böll-Gymnasium hat das beste Klimaschutzprojekt in ganz Rheinland-Pfalz auf die Beine gestellt. Wie die „co2online“ gGmbH am Mittwoch mitteilte, hat die Schule beim Landeswettbewerb „Energiesparmeister 2021“ den Titel geholt. „Die Gymnasiasten haben die Jury mit ihrem nachhaltigen Stadtplan für die Stadt Ludwigshafen überzeugt. Auf der Karte finden die Ludwigshafener beispielsweise Informationen zu nachhaltigen Versorgungsstätten und Projekten“, heißt es in der Mitteilung. Daneben hat das Heinrich-Böll-Gymnasium in den Jahren von 2008 bis 2016 seinen Energieverbrauch um 26 Prozent gesenkt.

Insgesamt haben sich in Deutschland 335 Schulen für den vom Bundesumweltministerium geförderten Wettbewerb beworben. Neben einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro für den Landestitel erhält das Böll-Gymnasium auch eine Projektpatenschaft mit der Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG. Durch den Sieg auf Landesebene ist die Schule zudem für das Bundesfinale qualifiziert, in dem sie gegen die 15 weiteren Landessieger aus Deutschland antritt. Der Sieger auf Bundesebene erhält nochmals ein Preisgeld von 2500 Euro.

Für die 16 Schulen kann noch bis zum 8. Juni im Internet unter www.energiesparmeister.de/voting abgestimmt werden. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt. Der Sieger des Titels „Energiesparmeister Gold“ wird am 11. Juni bei einer Online-Preisverleihung im Bundesumweltministerium bekannt gegeben. Die Veranstaltung wird live auf www.energiesparmeister.de übertragen. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Beim Kampf um den Sieg unterstützen die Paten ihre Schulen. Sie helfen etwa bei der Öffentlichkeitsarbeit und stehen ihnen bei der Online-Abstimmung zur Seite. „Wir sind beeindruckt von den Energiesparfolgen und kreativen Ansätzen der Schülerinnen und Schüler. Der nachhaltige Stadtplan ist eine hervorragende Idee und hat große Vorbildwirkung für andere Schulen und Städte. Den Klimaschutz-Aktionen des Heinrich-Böll-Gymnasiums stärken wir gerne den Rücken“, sagt Peter Schwab, Geschäftsführer der Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG.

Der Energiesparmeister-Wettbewerb wird im dreizehnten Jahr in Folge von „co2online“ mit Unterstützung der Kampagne „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“ vergeben.