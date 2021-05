Blumenbeet statt Schottergarten

Ludwigshafen. Sie sind in letzter Zeit in Verruf geraten und bestechen auch nicht gerade mit Ästhetik: Schottergärten. Mancherorts sind sie sogar verboten, auf Facebook befasst sich die satirische Seite „Gärten des Grauens“ mit diesem Thema. Nun gab es eine Aktion der Initiative Lokale Agenda 21 (ILA) und des BUND mit dem Motto „Entschottert Euch“. Die Initiativen verschenkten ein pflegeleichtes Blumenbeet von maximal zehn Quadratmetern an eine Person, die gerne ihr Schotterbeet umwandeln würde.

Acht Bewerber gab es, gewonnen hat Gerd Acker aus Oggersheim. Er hat hinter seinem Haus einen blühenden Garten, doch davor befindet sich ein Streifen mit Kieselsteinen. Mitglieder von BUND und ILA rückten deshalb mit einem Gärtner an und machten aus dem tristen Beet vor dem Haus eine Grünfläche mit bestimmten Staudengewächsen, die auch bei Insekten und Vögeln gut ankommen.

Grünflächen zur Abkühlung

„Wir wollten einen pflegeleichten Vorgarten haben, der der Trockenheit gewachsen ist. Da wir jedes Jahr im Sommer lange in Urlaub waren, war der Garten danach immer verwildert“, sagt Acker. „Als wir das Segeln aufgaben, haben wir alles rausgerissen, das Beet mit Steinen angelegt und Topfpflanzen draufgestellt. Diese waren nach drei Tagen entwendet, und dann kam der Wettbewerb.“

Die Steine mussten entfernt werden, um an die Folie zu gelangen, mit der das Beet ausgekleidet war. Die Folien, die Unkraut fernhalten sollen, sind eines der großen Mankos der Schottergärten. „Sie fangen das Wasser auf, dieses kann nicht einsickern und wird dem Boden entrissen. Trockenheit ist ein großes Problem in der Region“, sagt Hannah Bolz, Geschäftsführerin der ILA. „Die Steine heizen sich tagsüber auf, und wenn man nachts das Fenster öffnet, um kühle Luft hereinzulassen, passiert nichts. Man braucht im Sommer Grünflächen zur Abkühlung.“

Die Schottergärten gelten als pflegeleicht, doch das ist ein Trugschluss, jedes einzelne Blatt muss per Hand entfernt werden. Die alten Steine können sogar für das neue Beet noch gebraucht werden, sie dienen als Drainage und werden verteilt, bevor sie von einer Schicht magerer Erde verdeckt werden.

„Wir hatten die Idee für die Aktion im letzten Jahr auf einem Seminar, dort gab es eine solche Aktion von einer anderen Gartenakademie. Geholfen hat uns Yonas Scherrer, unser BUND-Gärtner aus Neustadt“, so Sabine Laubner-Draheim, Vorsitzende der BUND Kreisgruppe Ludwigshafen.

Unter den Pflanzen, die Scherrer mitgebracht hat, sind Bärenklau, Sternlauch, Kartäusernelke und Stauden-Lein. Manches trägt Blüten, damit die Bienen etwas zu tun haben. „Bei vielen, die einen Schottergarten haben, wächst die Erkenntnis, dass es ein Fehler war“, so Laubner-Draheim. „Eine Biene hat nichts von einem Schottergarten.“

