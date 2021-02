Ludwigshafen. Die Initiative Lokale Agenda 21 (ILA) und der Naturschutzbund BUND starten eine Aktion zur Umgestaltung eines Schotterbeets in Ludwigshafen. Sie wollen eine maximal zehn Quadratmeter große Fläche kostenlos in ein pflegeleichtes Blumenbeet umgestalten. Hauseigentümer können sich dafür bewerben. Nach Angaben der Organisatoren kommt ein Team vorbei, entfernt die Folie, arbeitet den Schotter ein und legt das Blumenbeet an. Die Aktion wird von einem Infostand begleitet. Schotterbeete wirken sich negativ auf das Klima und den Artenschutz aus, so die Verbände. Bewerbungen für die Aktion sind per E-Mail an ludwigshafen@bund-rlp.de möglich.