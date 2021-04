Bloch-Zentrum erinnert an Gurs-Opfer

Ludwigshafen. Das Ernst-Bloch-Zentrum der Bezirksverband Pfalz erinnern mit einem Gesprächskonzert an die Deportation südwestdeutscher Jüdinnen und Juden in das Lager Gurs. „Der Glaubbe an das Schöne hinter Stacheldraht. Kunst im Lager Gurs – eine Erinnerung in Texten und Musik“ wird am Donnerstag, 22. April, 19 Uhr live vom Offenen Kanal Ludwigshafen und auf dem YouTube-Kanal BVPfalz übertragen, teilte das Bloch-Zentrum mit.

Das Gesprächskonzert basiert auf Forschungsergebnissen der deutsch-französischen Musikerin Mélina Burlaud, die Texte und Musik aus der Lagerzeit gesammelt hat, heißt es. Neben Werken der Pianistin Wally Karveno, die als junges Mädchen nach Gurs gebracht wurde, sind Erinnerungen an Pianistin Liselotte Rosenthal und Organist Alfred Cahn Teil des Programms. Der Abend wird gestaltet von Mélina Burlaud am Klavier und der Mezzosopranistin Lena Spohn.

Der Stream ist über folgende Links zu erreichen: https://www.youtube.com/user/BVPfalz und https://www.ok-lu.de/programm/empfang/.