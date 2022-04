Blitzer durch Unbekannten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen mobilen Blitzer in Ludwigshafen mutwillig beschädigt. Nach Angaben der Polizei trat der Mann die in der Saarlandstraße aufgestellte Geschwindigkeitsmessstelle gegen 13.40 Uhr einfach um. Bei seiner anschließenden Flucht konnte der Täter noch kurzzeitig durch einen Passanten verfolgt werden, welcher ihn im Bereich der Stifterstraße jedoch letztlich aus den Augen verlor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei führten nicht zum Ergreifen des Täters. Dieser kann laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben werden: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1, 80 Meter groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, kurze dunkle Haare. Die Schadenshöhe am Messgerät ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter 0621/9632122.