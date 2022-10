Blick auf bewegende Geschichte

Ludwigshafen. Ursula Michel war eines der jüdischen Mädchen, die dem Holocaust durch die sogenannten Kindertransporte entkommen konnten. Rund 10 000 Kinder jüdischer Eltern wurden auf diesem Weg im Jahr 1939 während der NS-Zeit aus Deutschland gerettet. Die meisten von ihnen fanden Pflegeeltern in Großbritannien. So auch die Ludwigshafenerin Michel, die in London landete. Wie alle Kinder durfte sie bei der von der NS-Diktatur geduldeten Aktion nur einen Koffer mitnehmen – und musste ihre Familie in Deutschland zurücklassen.

Ursula Michels Tochter, Judith Rhodes, ist am kommenden Montag, 10. Oktober, auf Einladung des Vereins „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ in der Chemiestadt zu Gast, um bei einer Veranstaltung an die Kindertransporte und das Schicksal der Betroffenen zu erinnern. Das teilt der Verein mit. Im Stadtarchiv (Rottstraße 17) kommt sie ab 18.30 Uhr mit dessen Leiter Stefan Mörz ins Gespräch über dieses berührende Kapitel der NS-Zeit.

Das Bild zeigt Ursula Michel zum Zeitpunkt ihrer Konfirmation. © Privat

Als Zeitzeugin der zweiten Generation spricht Rhodes nicht zum ersten Mal in der Herkunftsstadt ihrer Mutter über deren Leben und ihre eigenen Erfahrungen mit der Geschichte. Mit dabei hat sie den kleinen Koffer, den Michel für ihre Flucht nach London am 25. August 1939 gepackt hatte. Er ist voller Erinnerungen an das Leben in Ludwigshafen und der Region.

Film zum Auftakt

Der Film „Koffer gepackt und überlebt“, eine Produktion, die auf eine Initiative des Vereins „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ zusammen mit dem MedienForum Kompetenz Südwest (MFKS) entstand, bildet laut Mitteilung den Auftakt zu dem Gespräch in englischer und deutscher Sprache. Der Film, ausgezeichnet mit dem Bürgermedienpreis 2014, handelt von der 15 Jahre alten Ursula Michel, deren Vater Jude und deren Mutter Christin war. Während sie durch einen Kindertransport gerettet wurde, wurden die Eltern und ihre jüngere Schwester 1942 von den Nazis ermordet.

Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich. Interessierte können einfach ins Stadtarchiv kommen. red/jei