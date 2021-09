Blaulichtfahrtbehindert

Ludwigshafen. Ein betrunkener Autofahrer hat auf der B 37 bei Ludwigshafen mit seinem Pkw einen Rettungswagen behindert und den Gegenverkehr gefährdet. Der Mann habe zunächst am Ortsausgang Bad Dürkheim dem Rettungswagen die Vorfahrt genommen und sei anschließend in der Fahrbahnmitte gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Entgegenkommende Autos mussten dadurch in den Grünstreifen ausweichen. Als die Besatzung des Rettungswagens daraufhin die Polizei alarmierte, war der Mann inzwischen auf der Autobahn 650 unterwegs. Eine Polizeistreife konnte ihn dort anhalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest, ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. dpa

