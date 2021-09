Ab diesem Dienstag ist die Bismarckstraße zwischen Wredestraße und Dammstraße halbseitig gesperrt und nur noch als Einbahnstraße in nördlicher Richtung befahrbar. Grund sind die Arbeiten für das Metropol-Gebäude am Berliner Platz. Dies meldete die Projektentwicklungsgesellschaft am Montag. Die Sperrung dauert für die gesamte Zeit der Bauarbeiten, voraussichtlich bis zum Herbst 2022.

Die

...