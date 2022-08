Bilder von Kindern und Jugendlichen über Krieg und Frieden in Ludwigshafen zu sehen

Ludwigshafen. Was ist ein Rushnyk? Diese Frage dürften sich manche der Besucher und Besucherinnen der Ausstellung Kinderhilfe Ukraine im Ludwigshafener Social Innovation Lab gestellt haben. Die Antwort konnte Valentyna Sobetska geben. Ein Rushnyk ist ein etwa drei Meter langes, schmales Ritualtuch. Das Tuch ist in den meisten Ländern in Osteuropa zu finden. Die Rushnyki werden bei vielen traditionellen Ritualen verwendet, insbesondere bei Geburten, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen.

Die Vorsitzende der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskji, die zusammen mit dem internationalen Bauorden als Veranstalter auftrat, war sichtlich erfreut, dass die Ausstellung in dem Gebäude in der Ludwigshafener Bismarckstraße stattfinden konnte. Sobeska stammt aus dem ukrainischen Novograd-Volynskij, einer Stadt mit 56 000 Einwohnern, und lebt seit 2013 in Ludwigshafen. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten gründete sie Anfang Dezember 2014 den Verein Kinderhilfe Ukraine, der zahlreiche Projekte für Kinder und Jugendliche, kinderreiche Familien sowie ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Region Novograd-Volynskij unterstützt.

Die Zuschauer bekamen zahlreiche Bilder und Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen aus Sobetskas Heimatstadt zu sehen. Es überwogen dabei Gelb und Blau, die zentralen Farben der Ukraine. Die Motive der Fotografen und Bilder gaben einen Einblick unter anderem in die Landschaft der vom Krieg mit Russland gezeichneten Region, in der die jungen Künstler leben. Aber auch die Tradition des Landes kam nicht zu kurz: Frauen in traditionellen ukrainischen Kostümen waren ebenfalls zu sehen. Und dann gab es auch die Fotos, die den Wunsch nach Frieden in dem Land thematisieren.

15-jähriges Gesangstalent

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von der 15-jährigen Sofia Demjanowa. „Sie war erfolgreiche Teilnehmerin ukrainischer und ausländischer Gesangswettbewerbe“, sagte Sobetska. Sofia kommt ursprünglich aus Kiew, flüchtete vor dem russischen Angriffskrieg und lebt seit April in Plankstadt.

Neben den eindrucksvollen Fotos und Bildern nutzten die Veranstalter die Ausstellung auch, um den Besucherinnen und Besuchern Lesja Ukrajinka vorzustellen. Die Dramatikerin und Übersetzerin, die von 1871 bis 1913 in Novograd-Volynskij lebte, gilt in der Ukraine als Nationalpoetin. Nach ihr wurde sogar ein Asteroid benannt. Was die Ausstellung deutlich machte: Die Ukraine hat sehr wohl ihre ganz eigene Kultur, ist eine selbstständige Nation. Der Krieg, der großes Leid und Schmerz verursacht, muss so schnell wie möglich enden - da sind sich die Besucher der Ausstellung einig.