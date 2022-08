Bilder von Kindern und Jugendlichen über Krieg und Frieden in Ludwigshafen

Was ist ein Rushnyk? Diese Frage dürften sich manche der Besucher und Besucherinnen der Ausstellung Kinderhilfe Ukraine im Ludwigshafener Social Innovation Lab gestellt haben. Die Antwort konnte Valentyna Sobetska geben. Ein Rushnyk ist ein etwa drei Meter langes, schmales Ritualtuch. Das Tuch ist in den meisten Ländern in Osteuropa zu finden. Die Rushnyki werden bei vielen traditionellen

...