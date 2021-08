Bilder aus Wettbewerb bald in der Innenstadt zu sehen

Ludwigshafen. „Industrieromantik Ludwigshafen pur!“ – so beschreibt Rudi Röller sein Foto des Luitpoldhafens, auf dem im Hintergrund das Hochsilo der Hafenbetriebe zu sehen ist. Besonders fasziniert hat ihn aber die Wasserspiegelung zwischen Parkinsel und Rheinufer Süd. Seine Aufnahme ist eines von 15 Siegerfotos des Wettbewerbs „Made in LU – die Stadt mit vielen Gesichtern“, zu dem die Malteser und die Abteilung Integration der Stadt aufgerufen hatten. Vom 13. August bis 10. September sind diese Bilder nun im Social Innovation Lab der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in der Bismarckstraße 55 zu sehen. Die Schaufensterausstellung wird am Montag, 16. August, um 17 Uhr offiziell eröffnet. Die Online-Galerie ist unter www.malteser-ludwigshafen.de/fotowettbewerb zu sehen. jei (Bild: Röller)

