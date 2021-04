Bibliotheken geschlossen

Ludwigshafen. Wegen der anhaltend hohen Corona-Inzidenzzahlen in Ludwigshafen sind die Zentralbibliothek in der Bismarckstraße und die Stadtteilbibliotheken seit Dienstag wieder geschlossen. Auch Besuche nach Terminvereinbarung sind nicht mehr möglich, wie die Verwaltung mitteilte. Der kontaktarme Ausleihservice „Books to go“ werde aber weiterhin angeboten. Über ein Formular auf der Webseite der Stadt können Medien ausgewählt und nach Benachrichtigung am Eingang des Bürgermeister-Reichert-Hauses abgeholt werden.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass Trauerfeiern nach dem neuen Infektionsschutzgesetz mit maximal 30 Personen vor und in der Trauerhalle abgehalten werden dürfen. Durch die Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Person ergeben sich für die Ludwigshafener Trauerhallen folgende Kapazitäten (ohne Geistliche und Trauerredner): Bei Trauerfeiern auf dem Hauptfriedhof können 26 Personen teilnehmen, in Friesenheim und Oppau zwölf, in Oggersheim und Rheingönheim 18, in Maudach und Edigheim sieben, in Ruchheim und Mundenheim zehn.

Unterdessen ist die Inzidenz in Ludwigshafen nach wie vor hoch. Am Dienstagnachmittag lag sie nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei einem Wert von 217,7 – nach wie vor der höchste in Rheinland-Pfalz, aber allmählich sinkend.