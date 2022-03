Bibelwoche zum Auftakt

Ludwigshafen. Die Kolpingfamilie Oggersheim nimmt nach der Corona-Zwangspause in diesem März ihr Veranstaltungsprogramm wieder auf. Das hat der Vorstand laut Mitteilung in der vergangenen Sitzung einstimmig beschlossen. „Mit dem Monat März wollen wir alle Aktivitäten wieder ermöglichen. Frühschoppen, Krabbelgruppe, die Donnerstagabende und die Seniorenfahrten zum Beispiel“, sagt der zweite Vorsitzende Horst Stauder.

Los geht das Programm mit einer ökumenischen Bibelwoche. Der erste Bibelabend findet am Mittwoch, 16. März, in der Jakobuskirche statt. Die weiteren folgen am 22. und 28. März an selber Stelle. Beginn ist immer um 19.30 Uhr. Am 24. März hält Gabriele Bindert vom Grünflächenamt Ludwigshafen einen Vortrag über „Neue Friedhofskultur – Stadt Ludwigshafen“. An den übrigen Donnerstagabenden lädt die Kolpingfamilie zu Gesprächen ins Pfarrzentrum ein. Los geht es immer um 20 Uhr.

Auch die Seniorenfahrten werden ab April wieder aufgenommen. Infos und Anmeldung dazu unter Telefon 0621/67 51 24. Mehr zum Programm auch im Internet unter www.KF-Oggersheim.de.

