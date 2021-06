Bewohner nach Brand in der Klinik

Ludwigshafen. Ein nächtlicher Kellerbrand hat in Oggersheim einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. 25 Bewohner eines Hochhauses mussten gerettet werden, mehrere wurden verletzt. Über die Anzahl machten Polizei und Feuerwehr unterschiedliche Angaben.

Wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mitteilte, ging um 3.28 Uhr ein Alarm aus der Bertolt-Brecht-Straße ein. „Mehrere Anrufer berichteten von einer starken Verrauchung und von Personen auf den Balkonen eines Hochhauses“, heißt es in der Mitteilung. Vor Ort ergaben erste Erkundungsmaßnahmen einen Kellerbrand. Durch das Feuer drang über den Aufzugschacht dichter Rauch in die angrenzenden Flure.

Schadenshöhe noch unbekannt

25 Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte gerettet – entweder über die Drehleitern von außen oder über den baulichen Rettungsweg im Gebäude. Dafür wurden die Bewohner mit sogenannten Fluchthauben, einer Kopfbedeckung mit Atemschutz, ausgestattet. Elf Personen wurden nach den morgendlichen Informationen der Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser gebracht, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Die Polizei präzisierte die Angaben später und schrieb am Vormittag von vier Menschen, die wegen Verletzungen in ein Krankenhaus kamen. 21 Personen seien wegen leichter Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt worden. Zur Schadenshöhe lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor, so eine Sprecherin.

Laut Feuerwehr war der Brand gegen 4.30 Uhr gelöscht. Im Einsatz waren insgesamt 29 Kräfte der Berufsfeuerwehr mit acht Fahrzeugen, ein Notarzt, der Rettungsdienst, die Polizei, die Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Transport sowie ein organisatorischer Leiter. jei

