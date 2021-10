Bewohner gerettet

Ludwigshafen. Zu einem größeren Einsatz musste die Ludwigshafener Feuerwehr am Sonntagmorgen in Oggersheim ausrücken. Laut Mitteilung geriet in einem dreigeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude am Hans-Warsch-Platz ein Raum im ersten Stockwerk in Brand. Als die Einsatzkräfte um kurz nach 8 Uhr eintrafen, drang Rauch aus einem Fenster. Dieser hatte sich in einem Großteil der Wohnung ausgebreitet. Die vier Bewohner hatten sich bereits selbstständig ins Freie begeben können. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht.

Sechs Bewohner angrenzender Räume rettete die Feuerwehr mit tragbaren Leitern von einem Vordach, weitere vier wurden über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Alle wurden vorsorglich in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben.

Die Flammen bekämpften und löschten die Brandschützer mit zwei C-Rohren. Laut Feuerwehr ist ein Teil der Wohnungen wegen des Brandrauchs nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Ludwigshafen organisierte für die Betroffenen Ersatzwohnraum. Es waren mehr als 40 Kräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. jei