Bewerbungen auf Ausbildungsstellen bei der BASF jetzt möglich

Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat sein Ausbildungsangebot für das Ausbildungsjahr 2024 freigeschaltet. Wie das Unternehmen mitteilte, können sich Jugendliche ab sofort in mehr als 30 verschiedenen Ausbildungsberufen, dualen Studiengängen oder dem Programm „Start in den Beruf“ am Standort Ludwigshafen bewerben. Rund 90 Prozent der Auszubildenden werden nach ihrer Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, heißt es bei der BASF.

Ein neues System führt Interessentinnen und Interessenten laut Unternehmen transparent und einfach durch den Bewerbungsprozess – für den ersten Schritt genüge ein Lebenslauf. Besonders gefragt seien derzeit technikbegeisterte Jugendliche. Außerdem weist BASF darauf hin, dass es auch für den Ausbildungsstart im September 2023 noch rund 200 freie Plätze gibt, unter anderem in den Bereichen Produktion für Chemikantin oder Chemikant, Elektro- und Metalltechnik, im Bereich Gastronomie und Hotel sowie für das Programm „Start in den Beruf“.