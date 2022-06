„Bewegte Mittagspause“ in Ludwigshafen geht in ihr drittes Jahr

Ludwigshafen. Die „Bewegte Mittagspause“ des Ludwigshafener Sportverbands und der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ startet am Donnerstag, 23. Juni, um 12 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit in ihr drittes Jahr. Ziel der Aktion ist die Gesundheitsvorsorge, heißt es in einer Pressemitteilung des Ludwigshafener Sportverbands und des Landes. „Unser Arbeitsleben ist meist geprägt von langem Sitzen und wenig Bewegung. Die Folgen sind weitreichend bekannt: Chronische Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- oder Muskel-Skeletterkrankungen“, erklärt Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Diesen Folgen will die Initiative mit ihrer Aktion vorbeugen.

Gestaltet wird die Mittagspause unter anderem von der ADTV Tanzschule Weile, Anna Pec-Schmitt, Bewegungsmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis, sowie Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin für Ludwigshafen. Die Übungen sind so ausgerichtet, dass die Teilnahme in Alltagskleidung möglich ist, heißt es in der Mitteilung. Kosten fallen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine an.

Nicht nur am 23. Juni, sondern auch an den acht darauffolgenden Donnerstagen wird die Mittagspause auf dem Platz mit Blick auf den Rhein und die Rhein-Galerie durchgeführt. Die Übungen dauern insgesamt etwa 20 Minuten. Mitmachen können alle Interessierten Personen, die „nebenbei“ und ohne Besuch im Fitnessstudio etwas für ihre Gesundheit tun möchten.