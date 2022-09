Ludwigshafen. Die bewegte Mittagspause ist aus der Sommerpause zurück. Auf der Freifläche zwischen Tialini und Rhein-Galerie wird ab Donnerstag, 15. September, wieder trainiert. Zum Motto „Raus aus dem Büro, Jackett aus und gemeinsam sportel“ gibt es an fünf darauffolgenden Donnerstagen Programm. Das kündigt Bewegungsmanagerin Saskia Helfenfinger-Jeck in einer Pressemeldung der Stadt an. Zum Sportangebot gehört Zumba, Fitnessübungen oder sanftes Cardio-Training, die Abwechslung zum langen Sitzen im Büroalltag bieten sollen.

Die Teilnahme ist kostenlos und in Alltagskleidung möglich, heißt es weiter. Unter allen Teilnehmern, die mindestens vier von fünf Veranstaltungen besuchen, drei 25-Euro-Einkaufsgutscheine für die Rhein-Galerie verlost. Diese unterstützt, ebenso wie die BKK Pfalz das Konzept.

Das Angebot selbst wird vom Ludwigshafener Sportverband in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ veranstaltet. vs