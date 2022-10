Betrunkener wehrt sich in Ludwigshafen gegen Beamte

Ludwigshafen. Bei einer Auseinandersetzung am Dienstag in Ludwigshafen hat sich ein stark alkoholisierter Mann gegen Polizeibeamte gewehrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 38-Jähriger von einem 25-Jährigen in der Giselherstraße ins Gesicht geschlagen. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Angreifer flüchtete indessen mit seinem Fahrrad. Bei einer Fahndung in der Nähe konnte dieser kontrolliert werden. Bei dem deutlich alkoholisierten Mann konnte ein Wert von 2,75 Promille festgestellt werden. Zudem gab es Anzeichen für den Einfluss von Drogen. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Täter zuvor aus einem Geschäft Waren im Wert von rund 200 Euro gestohlen hatte.



Damit die genaue Alkoholisierung festgestellt werden kann, sollte dem Mann auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Laut Polizei wehrte sich der 25-Jährige jedoch mit Tritten, Spucken, Bedrohungen und Beleidigungen. Gefesselt, wurde dem Mann schließlich eine Blutprobe von einem Arzt entnommen. Der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen wurde verständigt, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1