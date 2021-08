Betrunkener schlägt 34-Jährigen krankenhausreif

Ludwigshafen. Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger hat am Montagabend in der Ludwigstraße einen 34-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zwischen den Beteiligten gegen 18.15 Uhr aus noch unbekannten Gründen zu einem Streit. Der 27-Jährige schlug den 34-Jährigen zu Boden und trat weiter gegen seinen Kopf und Oberkörper. Der Geschädigte rettete sich in einen nahe gelegenen Supermarkt, wohin ihm der Angreifer folgte. Ein Mitarbeiter des Supermarktes informierte daraufhin die Polizei. Weil der Angreifer den Beamten gegenüber verbal aggressiver wurde, nahmen sie ihn mit auf die Dienststelle und entnahmen ihm eine Blutprobe. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

