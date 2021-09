Betrunkener Randalierer am Rathausplatz

Ludwigshafen. Ein randalierender 41-Jähriger hat am Sonntagmorgen für einen Einsatz am Rathausplatz gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Mann im Bereich eines Cafés aufgehalten und wollte trotz Aufforderungen des Besitzers nicht weggehen. Als Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie nicht nur ein Cuttermesser, sondern stellten zudem fest, dass der 41-Jährige schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war – unter anderem wegen Körperverletzungen. Als der Mann einen Platzverweis der Beamten ignorierte und sich einem Polizisten bedrohlich näherte, wurde er zur Dienststelle mitgenommen und wegen seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,87 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1