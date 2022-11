Betrunkener Radfahrer aus Ludwigshafen gegen Auto gefahren

Ludwigshafen. Ein betrunkener Radfahrer aus Ludwigshafen ist am späten Freitagabend verunfallt. Der 49-Jährige streifte beim Vorbeifahren ein Auto in der Adolf-Kolping-Straße und stürzte zu Boden, teilt die Polizei mit. Er erlitt leichte Verletzungen am Mund und hinterließ einen Schaden am Wagen. Ein 33-jähriger Mann hatte ihn auf einem E-Scooter begleitet. Dieser war ebenfalls betrunken gewesen. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,53 Promille nach. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

