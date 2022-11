Ludwigshafen. Ein betrunkener Mann hat am Freitag in Ludwigshafen den Außenspiegel eines geparkten Autos abgeschlagen. Der 44-Jährige verhielt sich derart aggressiv gegenüber den Beamten, dass er gefesselt werden musste, teilt die Polizei mit. Der Mann wälzte sich auf dem Boden und schrie immer lauter umher. Zu seiner eigenen Sicherheit brachten sie den stark betrunkenen 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

