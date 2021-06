Ludwigshafen. Ein Betrunkener hat am Mittwochnachmittag in Ludwigshafen zwei Mitarbeitende des Rettungsdienstes beleidigt und bedroht. Nach Angaben der Polizei war der 66-Jährige mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden. Der Mann war stark alkoholisiert - ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,39 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Da er sich weiter aggressiv zeigte, musste er in Polizeigewahrsam bleiben.

AdUnit urban-intext1