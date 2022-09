Betrunkener Autofahrer mit Handy am Steuer verursacht Unfall

Ludwigshafen. Ein Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro ist Sonntag um kurz vor Mitternacht in Ludwigshafen von einem 36-jährigen Autofahrer verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann nicht nur betrunken, sondern nutze auch sein Handy am Steuer. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen den Mast einer Verkehrsinsel in der Mannheimer Straße. Anschließend wurde der Pkw gegen eine Fußgängerampel geschleudert.

Die Beamten stellten einen Alkoholwert Wert von 1,71 Promille fest. Der Mann wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall nicht verletzt.