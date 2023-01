Ludwigshafen. Ein betrunkener Autofahrer wäre in der Nacht zu Sonntag in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen beinahe mit einem vorbeifahrenden Streifenwagen kollidiert. Nach Angaben der Polizei ergab bei der anschließenden Kontrolle ein Atemalkoholtest bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,08 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1