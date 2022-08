Betrunkener Autofahrer in Ludwigshafen streift parkendes Auto und flüchtet

Ludwigshafen. Ein 47-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Ludwigshafen beim Rangieren mit seinem Auto einen parkenden Pkw gestreift. Wie die Polizei mitteilt, stieg der Fahrer anschließend aus, fiel auf die Motorhaube und verschwand in einem Wohnhaus. Zeugen beobachteten gegen 16.30 Uhr den Vorfall in der Straße „Kleine Almengasse“. In seinem unverschlossenen Auto fanden die Beamten Ausweisdokumente, sodass der 47-Jährige identifiziert werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

