Betrunkener Autofahrer beschädigt in Ludwigshafen mehrere Fahrzeuge

Ludwigshafen. Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagmittag in Ludwigshafen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei kollidierte der 43-Jährige aus Frankenthal zunächst mit einem geparkten Auto in der Innenstadt. Anschließend beschädigte er mehrere geparkte Autos im Stadtteil Hemshof ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Der Fahrer konnte schließlich nach kurzer Fahndung durch eine Streife am Carl-Wurster-Platz angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden: Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.