Betrunkener 75-Jähriger am Steuer verletzt Passanten

Ludwigshafen. Zeugen haben am Samstag einen flüchtenden Unfallverursacher in Ludwigshafen festhalten können. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der 75-Jährige gegen insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Dabei verletzte er einen 50-Jährigen, der in seinen Wagen einsteigen wollte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 75-Jährige setzte seine Fahrt unvermittelt fort, wobei ihn zwei weitere Zeugen verfolgten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnten. Die Beamten stellten einen Wert von 1,27 Promille fest und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Insgesamt liegt ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro vor. Gegen 75-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.